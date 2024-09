video suggerito

Venezia, Andrea Berton muore a 22 anni nell’incidente stradale. Il padre: “La mia vita è finita” L’incidente tra due auto a Santa Maria di Sala, una finisce rovesciata l’altra nel canale di scolo: morto un giovane. La vittima è Andrea Berton, 22 anni, originario di Scorzé. “La mia vita è finita alle 2.20 di stanotte, senza di te nulla sarà uguale”. Sono le parole del padre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Drammatico incidente stradale tra due auto nella notte di sabato 21 settembre lungo la regionale Noalese, nel territorio di Stigliano di Santa Maria di Sala, nel Veneziano: una vettura è finita rovesciata, l'altra in un canale di scolo. Un giovane è morto. La vittima è Andrea Berton, 22 anni, residente a Rio San Martino. Altre due persone sono rimaste ferite, di cui una trasportata in ospedale in codice rosso.

L'incidente è avvenuto intorno all'una. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Mira e con i volontari di Mirano, che hanno messo in sicurezza le due auto ed estratto le persone, poi prese in cura dal personale del Suem. Il giovane deceduto viaggiava sulla macchina finita rovesciata, secondo le prime ricostruzioni. L'altra vettura è finita invece in un canale di scolo.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi di rito. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore. Gli altri due feriti sono entrambi ricoverati a Mirano, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro dalla magistratura, che potrebbe disporre accertamenti utili a chiarire la dinamica del dramma.

Leggi anche Perde il controllo dello scooter e cade sull'asfalto: Mirko Conserva muore a 20 anni mentre va al lavoro

"La mia vita è finita alle 2.20 di stanotte, senza di te nulla sarà uguale". Sono le parole, devastanti, che il padre Marzio Berton, camionista di Scorzè, ha affidato ai social.

Vicino alla famiglia anche il primo cittadino di Scorzè: "Purtroppo Andrea Berton non ce l'ha fatta. Interrompere la vita a poco più di vent'anni è una tragedia. Non ha senso ora chiedersi cosa sia successo", scrive Giovanni Battista Mestriner, "Vale solo il pensiero che un bravo ragazzo, pieno di vita, con sogni, speranze e progetti da realizzare, non c'è più. Ai suoi amici, ai suoi familiari, ma soprattutto al suo papà Marzio Berton e alla sua mamma Emanuela, un grosso abbraccio da parte di tutti noi".

Del fatto è stata informata anche la sindaca di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi: "Sono sconvolta per quello che è successo", ha affermato. "Il mio cordoglio va alla famiglia del ragazzo morto e prego per una pronta guarigione dei giovani feriti".