video suggerito

Pisa, 16enne muore sotto il trattore a 500 metri da casa. La tragedia scoperta da padre Sarebbe stato il padre a scoprire il corpo senza vita del figlio e a chiamare i soccorsi. L’incidente si è verificato a circa 500 metri dalla casa della vittima. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una tragedia ha colpito la comunità di Montopoli Val d’Arno, in provincia di Pisa, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente agricolo avvenuto nell’azienda di famiglia, in località Chiecina, tra Tesorino e San Lorenzo.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il giovane sarebbe rimasto schiacciato sotto il trattore, ribaltatosi per cause non ancora chiarite. L’allarme è stato dato dai familiari, che si erano insospettiti per il mancato rientro a casa. Sarebbe stato il padre a scoprire il corpo senza vita del figlio e a chiamare i soccorsi.

L’incidente si è verificato a circa 500 metri dalla casa della vittima. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti hanno effettuato rilievi approfonditi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che il ragazzo stesse guidando il trattore per un semplice giro quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fatalmente schiacciato.

Leggi anche Il figlio di Gisele Pelicot racconta il momento esatto in cui ha scoperto che suo padre era un mostro

La notizia ha sconvolto l’intera comunità montopolese. La sindaca Linda Vanni ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale con un messaggio sui social: “Purtroppo abbiamo appena appreso di un incidente tra il nostro comune e quello di Palaia, in zona Chiecina. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita sotto a un trattore. Alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze per questo tragico incidente, una perdita che scuote tutta la nostra comunità”.