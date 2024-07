video suggerito

Veneto, ambulanza travolta da un'auto durante soccorso a Rovigo: ci sono sei feriti, alcuni gravi Lo scontro è avvenuto mentre il mezzo di soccorso era impegnato lungo la Transpolesana, a Giacciano (Rovigo). Zaia: "Situazione appare molto grave".

A cura di Biagio Chiariello

L'equipaggio di un ambulanza del Suem 118 è stato travolto questa mattina, intorno alle 8.30, da un'auto mentre era impegnato lungo la Transpolesana, a Giacciano, in provincia di Rovigo.

Il personale dell'Ulss 5 Polesana era impegnato in un'operazione di soccorso di alcuni automobilisti coinvolti in un precedente incidente in zona quando è stato investito dal mezzo privato.

Il violentissimo scontro è avvenuto all'altezza dell'uscita di Menà di Castagnaro, in direzione Rovigo. Ci sarebbero sei feriti, anche gravi. Immediato l'intervento del Suem 118, che ha preso in carico i due feriti in condizioni più serie (sono l'autista e un infermiere), trasportati al Polo Confortini; altre quattro persone sono state caricate sulle ambulanze e trasferite al pronto soccorso.

Sul posto anche i vigili del fuoco a supporto dei soccorritori.

"Ho appena ricevuto – dice il presidente del Veneto Luca Zaia – la notizia di un grave incidente che ha coinvolto un'ambulanza del Suem di Rovigo. L'equipaggio era impegnato in un'operazione di soccorso nel Comune di Giacciano, l'ambulanza è stata travolta da un'automobile privata, causando feriti tra il personale sanitario a bordo".

"Seguo con apprensione l'evolversi della situazione, che appare molto grave" aggiunge Zaia, esprimendo solidarietà e vicinanza agli operatori feriti. "In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente, esprimo vicinanza a tutto il personale dell’Azienda Polesana" scrive ancora nel messaggio su Facebook.

Per permettere le operazioni di soccorso, l'uscita di Menà è stata chiusa e tutti i mezzi diretti verso sud sono stati deviati all'esterno della Strada Statale 434 attraverso l'uscita precedente.