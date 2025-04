video suggerito

Lo studente che ha soccorso Sara Campanella: “Ho tamponato con la maglia la ferita, c’era un lago di sangue” “Uscivo dall’ospedale dove facevo il tirocinio nel reparto di Medicina interna e ho visto una scena con qualcuno per terra: mi sembrava ci fosse stato un incidente stradale”: parla lo studente universitario che ha soccorso per primo Sara Campanella, la ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla gola in strada a Messina dal presunto assassino Stefano Argentino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

La vittima Sara Campanella

Sara Campanella, la ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla gola in strada a Messina, è stata soccorsa in un primissimo momento anche da uno studente universitario d'Infermieristica. Chi passava di lì e i sanitari del 118 giunti in pochissimo tempo hanno provato di tutto per salvarle la vita. Purtroppo la 22enne è morta poco dopo essere entrata nel vicino Policlinico della città.

Il racconto di Riccardo, lo studente che per primo ha soccorso Sara Campanella

Lo studente universitario Riccardo Quattrocchi ha raccontato così alla Gazzetta del Sud quegli attimi: "Uscivo dall'ospedale dove facevo il tirocinio nel reparto di Medicina interna e ho visto una scena con qualcuno per terra: mi sembrava ci fosse stato un incidente stradale. Mi sono avvicinato e ho visto la ragazza a terra e ho chiesto ad altri ragazzi di aiutarmi a girarla e metterla in posizione con le gambe alzate in antischock". E poi ha aggiunto: "Cercavamo le ferite e abbiamo visto che a livello del collo aveva un taglio profondo. Mi hanno prestato una maglietta per tamponare la ferita. A terra c'era un lago di sangue. Ho sentito il polso che c'era, debole ma c'era, purtroppo perdeva molto sangue e respirava a stento. Poi è arrivata l'ambulanza. A terra c'era un lago di sangue. Oggi vedo un clima di paura da parte degli studenti soprattutto delle ragazze".

Il presunto assassino di Sara Campanella è Stefano Argentino

Il presunto assassino di Sara Campanella sarebbe il 27enne Stefano Argentino. Stando a una prima indagine della Procura e dei carabinieri di Messina e a quanto riportato dal procuratore capo della città Antonio D'Amato, il ragazzo era ossessionato dalla vittima da circa due anni forse per un amore non corrisposto. L'avrebbe pedinata anche ieri 31 marzo tanto che Sara in un ultimo messaggio mandato alle amiche scrive: "Dove siete? Il malato mi segue", chiedendo loro di raggiungerla. Stefano Argentino si sarebbe fermato e avrebbe accoltellato alla gola la ragazza prima di fuggire via per alcune ore: nella notte è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio. Intanto proseguono le indagini.