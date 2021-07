Sessantuno anni, vedovo e padre di tre figli, Luigi Filipponi domani diventerà un sacerdote. Arriva da Teramo la storia di questo uomo che dopo la morte della moglie ha deciso di avvicinarsi in maniera diversa alla Chiesa. A Teramo domani verranno ordinati quattro nuovi sacerdoti tra cui appunto c’è anche lui. Don Luigi, classe 1960, è padre di Gian Marco, Emanuele e Maria, i tre figli nati dal matrimonio con Simonetta Di Natale. La moglie è scomparsa a causa di una malattia nel 2008. "Il matrimonio è stato la sua vocazione fin quando il Signore ha voluto", si legge sul sito della diocesi. Rimasto vedovo, Luigi ha intrapreso un percorso con l’Ordine dei Francescani Secolari, che lo ha aiutato a superare il momento di dolore. Da qui inizia un cammino che lo porterà a rispondere alla nuova chiamata vocazionale per il sacerdozio. Nel 2018 intanto era stato ordinato diacono permanente, prestando servizio nella Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Teramo.

"Ho sentito una dolcezza dentro" – “Ho sempre vissuto la Chiesa, sin da ragazzo, nell’Azione cattolica, e poi con moglie, negli anni '90, siamo diventati responsabili delle giovani coppie”, ha raccontato lo stesso don Luigi. La chiamata vocazione è arrivata all’improvviso: “Ho sentito una dolcezza dentro”, le sue parole riportate dal Messaggero. Luigi si è dato un po’ di tempo ma poi ha capito di dover abbracciare la fede e i suoi tre figli hanno accettato la sua scelta. “Io cercherò di fare bene il sacerdote – ha spiegato – senza dimenticare di essere padre. Adesso il Signore mi ha affidato il gregge. La cosa importante è che i miei figli sono diventati grandi, sennò non sarebbe stato possibile”. Quando lunedì don Luigi celebrerà la messa novella ricorderà anche la moglie scomparsa, che proprio quel giorno avrebbe compiuto gli anni. Gli altri sacerdoti che saranno ordinati insieme a don Luigi sono don Paolo Daniele Di Mattia, 46 anni, don Eugenio Merrino, 36 anni, e padre Luca Chirizzi, 38 anni. La celebrazione avrà luogo domenica 11 luglio alle ore 17.00 al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata.