Valenza, lutto nel mondo del podismo: morto in un incidente stradale Enrico Carminati Lutto nel mondo dello sport dopo il decesso di Enrico Carminati, 67 anni, podista e poi giudice di atletica. Era alla guida della sua vettura che è rimasta coinvolta in un drammatico incidente avvenuto a Valenza, nell’Alessandrino. Morto anche l’uomo in sella alla moto che si è scontrata con la sua auto.

A cura di Chiara Ammendola

Due persone sono morte nel drammatico incidente stradale avvenuto ieri nel comune di Valenza, nell'Alessandrino, lungo la Provinciale 494 ‘Vigevanese'. Tra le vittime anche il podista Enrico Carminati, 67 anni, che da tempo svolgeva l'attività di giudice di atletica. Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine intervenute sul posto poco dopo lo schianto, sembra che a scontrarsi siano state un'auto e una moto: per le due persone a bordo e in sella ai mezzi non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto al confine con il Pavese, nella zona del Ponte del Po. È da qui che è stato lanciato l'allarme intorno alle 17 di sabato 28 agosto ed è qui che sono giunti i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Valenza. Secondo una prima ipotesi effettuata grazie ai rilievi degli agenti sembra che il motociclista, che proveniva da Valenza, dopo aver percorso il ponte si sia scontrato con un’autovettura che si sarebbe immessa sulla strada dall’imbocco che porta al Po. Purtroppo le condizioni dei due conducenti sono apparse subito gravi e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Le cause sono in via di accertamento e le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria. L'uomo alla guida della motocicletta aveva meno di 40 anni, la sua identità non è stat ancora resa nota, mentre si è subito diffusa la notizia che alla guida della vettura vi era il 67enne Enrico Carminati, podista e, una volta terminata la sua carriera di corridore e appassionato, giudice di atletica fino a quattro anni fa. Proprio in questa veste Carminati era sempre presente ai più importanti appuntamenti podistici del territorio.