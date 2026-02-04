Attualità
Valanga travolge e uccide una persona in Friuli-Venezia Giulia: soccorso in elicottero impossibile a causa del meteo

Una persona è morta travolta da una valanga sui rilievi del Friuli, tra il monte Prasnig e il Santo di Lussari. Inutili i soccorsi: è il quarto episodio in una settimana.
A cura di Maria Neve Iervolino
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una persona è morta travolta da una valanga sui rilievi del Friuli. È successo sui versanti boschivi tra il monte Prasnig e il monte Santo di Lussari, a una quota di circa 1.600 metri, a Tarvisio, in provincia di Udine.

L'allarme e' scattato attorno alle 16.30. Come apprende Fanpage.it le squadre del Soccorso Alpino stanno ancora operando. La centrale operativa regionale Sores Fvg ha inviato sul posto le squadre della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e il personale sanitario di un'ambulanza.

L'elicottero sanitario invece non è riuscito a decollare a causa delle avverse condizioni meteo: i soccorritori da terra sono giunti in quota utilizzando gli impianti di risalita dell'area. Purtroppo, però, al momento dell'arrivo delle squadre di soccorso la persona è stata rinvenuta già priva di vita.

Quella di oggi è la quarta valanga in una settimana e due di queste hanno causato due decessi.

Articolo in aggiornamento

