I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono stati allertati nel pomeriggio dai carabinieri di Sestriere (Torino) per il mancato rientro di due scialpinisti. Dopo una prima ricognizione effettuata da valle con il binocolo è stato notato un evidente distacco valanghivo nella zona della Cima del Bosco e del Col Chalvet, al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana. Al momento l'eliambulanza del 118 si sta apprestando a portare in quota le prime squadre per una ricognizione sulla valanga.

Evidente distacco di neve causato da una Valanga nella zona della Cima del Bosco e del Col Chalvet – "Da una prima ricognizione effettuata da valle con il binocolo – spiega il Soccorso Alpino Piemontese – è stato notato un evidente distacco valanghivo al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana". I due scialpinisti di cui non si hanno al momento notizie non hanno fatto rientro da un'escursione sulle montagne di Sestriere e il timore è che possano essere stati travolti da una valanga.

Pericolo valanghe in Piemonte – L'Arpa Piemonte segnalava per oggi un pericolo valanghe 3 marcato su tutto l'arco alpino, pericolo che resterà tale anche nelle prossime ore. La dimensione dei fenomeni potrà raggiungere medie e in alcuni casi grandi dimensioni.

Articolo in aggiornamento