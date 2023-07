Vagone di trenino turistico si ribalta, paura a Eraclea: 14 feriti, numerosi bimbi a bordo Paura ieri sera ad Eraclea, nel Veneziano, dove il vagone di un trenino turistico si è ribaltato forse a causa di un tombino: 14 i feriti, scene di panico per genitori e bimbi a bordo.

A cura di Ida Artiaco

Paura ieri sera ad Eraclea, nel Veneziano, dove il vagone di un trenino turistico affollato si è ribaltato, per cause ancora in via di accertamento. È successo intorno alle 22. Il bilancio al momento è di 14 feriti, nessuno dei quali tuttavia sarebbe in condizioni critiche. Solo due di loro sono stati trasferiti al San Donà.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem, con numerose ambulanze. Preoccupazione per i tanti bambini che erano sul mezzo in compagnia dei loro genitori. Secondo quanto ricostruito finora, il trenino stradale, noto come "trenino della pineta", stava compiendo il suo giro nelle strade del centro turistico di Eraclea, quando, in via Livenzuola, uno dei vagoni si è piegato di lato, ribaltandosi.

Vi sono state scene di panico, ma l'intervento dei soccorsi è stato quasi immediato. Il conducente del mezzo su gomma è stato il primo a prestare soccorso ai passeggeri: molti erano genitori con i loro bambini, che hanno vissuto attimi di terrore.

Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati ai carabinieri. Ancora da stabilire cosa possa aver provocato lo sbilanciamento del vagone; non si esclude che il mezzo possa aver incontrato una improvvisa asperità del fondo stradale, un tombino che potrebbe aver causato la perdita di controllo in corrispondenza di una curva.