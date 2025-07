Va in contromano in autostrada a Bolzano e muore: Tobias Tappeiner aveva un tasso alcolemico oltre il limite

L'automobilista che lo scorso 15 giugno guidò contromano prima di scontrarsi con una macchina sull'autostrada del Brennero aveva un tasso alcolemico pari ad 1,69 g/L.z. Lo riporta la Procura di Bolzano dopo aver ricevuto l'esito delle analisi dei liquidi biologici dell'automobilista Tobias Tappeiner, morto durante l'impatto. L'analisi sulla presenza di altre sostanze ha dato esito negativo. Nell'incidente è rimasta ferita la famiglia a bordo dell'alto veicolo, ovvero una coppia con i loro tre figli di 8, 11 e 14 anni. Ora gli inquirenti procederanno con la richiesta di archiviazione dal momento che il reato è estinto a seguito della morte di quello che sarebbe stato l'indagato. Spetterà ora al giudice per le indagini preliminari accettare la richiesta di archiviazione.

Secondo la ricostruzione di quello che accadde allora, l'auto guidata dal 25enne Tobias Tappeiner era entrata al casello di Bolzano Sud imboccando erroneamente la carreggiata Sud in direzione Modena. Da qui ha poi viaggiato in contromano verso nord. Infine il violento frontale. I soccorsi sono arrivati in poco tempo sul posto: la coppia era stata trasportata in ambulanza rispettivamente agli ospedali di Trento e Bressanone, mentre i tre bambini, in condizioni serie, erano stati trasportati con elicotteri di soccorso alla clinica universitaria di Innsbruck. Non sono mai stati fortunatamente in pericolo di vita. Per il 25enne invece non c'è stato niente da fare.

Sul corpo del ragazzo sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso: ora gli esiti con il tasso alcolemico oltre quanto permesso dalla legge.