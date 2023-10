Va dalla ex e la uccide a coltellate davanti alla figlia minorenne: orrore ad Ancona Il femminicidio è avvenuto attorno alle 3 di questa notte a Cerreto d’Esi quando l’assassino, un uomo di 55 anni, ha raggiunto l’abitazione della ex, una donna di 53 anni. Tra la coppia sarebbe nata una lite, poi sfociata nel sangue.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Orrore nella notte a Cerreto d’Esi, piccolo paesino della provincia di Ancona, nelle Marche. Un uomo ha ucciso la ex moglie a coltellate, davanti alla figlia minorenne, dopo averla raggiunta a casa sua. Il femminicidio si è consumato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, l’omicidio sarebbe avvenuto attorno alle 3 di questa notte quando l’assassino, il 55enne Ruggero Benvenuto, ha raggiunto l'abitazione della ex, la 53enne infermiera Concetta Marruocco.

L’uomo avrebbe svegliato la cinquantatreenne, che a quell'ora dormiva, e avrebbe chiesto un chiarimento ma una volta entrato, tra la coppia sarebbe nata una lite, poi sfociata nel sangue. Al culmine del litigo, per motivi ancora da chiarire, nel dettaglio l’uomo avrebbe afferrato un coltello e si sarebbe scagliato contro la donna, uccidendola a coltellate.

Il trambusto avrebbe richiamato anche l’attenzione della figlia minorenne, che era presente in casa e che avrebbe assistito a parte dei terribili fatti. Sarebbe stata lei a chiamare i soccorsi con una chiamata al 112 ma, all’arrivo dei sanitari sul posto, per la mamma ormai non c’era più nulla da fare.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno subito arrestato l’uomo che è stato posto in stato di fermo e portato in caserma, a disposizione del magistrato per essere interrogato. L’uomo si sarebbe consegnato ai militari dell'arma senza opporre resistenza. Secondo una primissima ricostruzione, sarebbe stato lui a chiedere alla figlia di chiamare il 112 subito dopo aver colpito a morte l'ex moglie. "Ho fatto un casino… chiama il 112" avrebbe detto l'uomo alla ragazzina. Vittima e omicida, entrambi originari della Campania, pare che si fossero trasferiti da qualche anno a Cerreto d’Esi ma nell’ultimo periodo si erano separati e i rapporti erano piuttosto tesi.