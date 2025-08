Va al pronto soccorso con forti dolori alla pancia e scopre di essere incinta: il parto poche ore dopo

È andata in pronto soccorso lamentando forti dolori addominali e ha scoperto di essere incinta di 39 settimane. Dopo poche ore ha partorito. Incredibile storia che arriva da Brindisi, la protagonista è una donna di 33 anni diventata mamma per la quarta volta. Il parto è avvenuto nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto, intorno alle 3.30, all’ospedale ‘Perrino’.

Immagine di repertorio.

Come riportano i quotidiani locali, la notizia della gravidanza è arrivata in modo totalmente inaspettato. Secondo quanto è stato riferito, la 33enne era convinta di aver preso peso dopo l'ultima gravidanza e non pensava assolutamente di essere in attesa del quarto figlio.

La donna è stata prima assistita nella propria casa dal personale del 118, che ne ha disposto il trasferimento al pronto soccorso. Dopo il triage i medici hanno individuato la causa dei dolori, legati alla gravidanza giunta quasi al termine, ed è stato predisposto il parto.

Adesso la neomamma e la bimba, nata di poco più di tre chili, sono ricoverate nello stesso ospedale dove è avvenuto il parto e sono in buone condizioni. Stando a quanto si apprende sui social, la nuova nata ha tre fratellini (nati nel 2015, nel 2016 e nel 2024).

Non è la prima volta che capita una situazione del genere. A giugno, per esempio, una donna di 31enne a Manfredonia è diventata mamma per l'ottava volta dopo aver scoperto di essere incinta soltanto due giorni prima della nascita del bambino.

La donna, che soffre di cicli mestruali irregolari, non si sarebbe accorta della gravidanza fino a quando non ha sentito "un movimento interno, paragonabile a quello di un bambino che si muove nell’utero, così ho chiamato il mio ginecologo per fissare un appuntamento”, aveva raccontato.

E anche a gennaio un 43enne e la sua compagna di 42 anni sono diventati genitori inaspettatamente. La coppia, residente in provincia di Lucca, aveva scambiato i lievi malesseri della donna per influenza e il gonfiore di pancia per intolleranza al glutine.