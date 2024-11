video suggerito

Va al cimitero con la zia ma cade in una tomba e fa volo di 2 metri: 40enne salvato dai vigili del fuoco Un uomo di 40 anni è rimasto lievemente ferito dopo essere caduto in una tomba al cimitero di Cento (Ferrara): una delle lastre di marmo poste a terra ha ceduto e lui è finito di sotto facendo un volo di due metri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era andato al cimitero in occasione della giornata dei defunti ma è caduto in un tomba dopo che la lastra in marmo che la ricopriva ha ceduto ed è stato salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. È successo a Cento, nel Ferrarese, dove ieri un uomo di circa 40 anni, è rimasto ferito.

Il protagonista della vicenda era andato al camposanto insieme ad una zia e mentre stavano percorrendo il porticato per raggiungere i loculi in cui riposano i loro cari, una delle lastre di marmo poste a terra ha ceduto e lui è finito di sotto facendo un volo di due metri. Una piccola parte di copertura gli è anche arrivata sulla spalla. Come riporta La Nuova Ferrara, la zia ha iniziato a gridare e le tante persone presenti sono corse sul posto.

In pochi minuti sono arrivati vigili del fuoco, polizia locale e 118 chiamati dai volontari dell'associazione nazionale carabinieri di Cento. I pompieri con delle imbracature si sono calati nella tomba e hanno portato in salvo l'uomo che ha riportato ferite lievi. È stato trasferito al pronto soccorso per gli accertamenti del caso ma non ci sarebbe nulla di preoccupante. Il passaggio sotto ai portici è stato chiuso e così resterà fino a nuove disposizioni. La messa in sicurezza della tomba è stata affidata ai tecnici di CMV.