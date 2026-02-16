Va a scuola con il tirapugni ma il cane antidroga lo scopre: denunciato studente di 15 anni

immagine di repertorio

Un 15enne è andato a scuola con un tirapugni. A trovarlo è stato il cane cane antidroga Wally, in servizio tra le fila del Nucleo carabinieri cinofili di Modugno (Bari). Durante un controllo nell'istituto professionale di Stato per i servizi sociali Morvillo Falcone-Bassi di Brindisi il cane ha segnalato più volte un giubbotto riposto tra i banchi.

I Carabinieri hanno quindi avviato la perquisizione e hanno scoperto il tirapugni nel capo d'abbigliamento. Si tratta di un tirapugni di colore nero, un'arma vietata in Italia. Il ragazzino, un 15enne del posti, proprietario del giubbotto è stato quindi avvicinato dai militari e i suoi genitori convocati a scuola.

I genitori sono stati informati del ritrovamento e anche della denuncia in capo al loro figlio, fino a quel momento incensurato. Il 15enne infatti è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni, mentre l'arma bianca è stata sequestrata.