Va a fuoco il tetto di una casa in Umbria: una donna muore nell’incendio

Immagine di repertorio.

Un incendio è scoppiato in una abitazione isolata a Vallicella a Penna in Teverina. Purtroppo a causa delle fiamme è morta una donna. Secondo una prima ipotesi dei vigili del fuoco, è deceduta probabilmente a causa delle esalazioni provocate dalla fiamme. In poco tempo sono intervenuti i vigili del fuoco e una volta arrivati sul posto hanno trovato la vittima morta in camera da letto. La donna non sarebbe residente della palazzina. Ora gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri. Ci sono volute ore per spegnere l'incendio e per procedere con la messa in sicurezza dell'abitazione.

Non è l'unica vittima a causa di un incendio. Un uomo di 71 anni, Pierantonio Cianti, è morto in seguito a una esplosione avvenuta nella notte in casa sua a Barberino di Mugello, nella provincia di Firenze. Tutto è accaduto attorno alle 4 del mattino di oggi 8 dicembre quando il quartiere è stato svegliato da un forte boato: c’è stata una esplosione ed è divampato un incendio nella casa dell’uomo. Quando sono arrivati i soccorsi purtroppo nulla è stato possibile per salvare il 71enne.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall'incidente al gesto volontario. Le fiamme sarebbero divampate dal malfunzionamento dell'impianto a gas.