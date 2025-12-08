Forte boato nel quartiere e l’esplosione: uomo morto in casa a Barberino di Mugello

Un’esplosione avvenuta nella notte ha provocato la morte di un uomo nella sua abitazione a Barberino di Mugello. C’è stato un boato, poi le fiamme hanno avvolto l’appartamento.

Un uomo di 71 anni, Pierantonio Cianti, è morto in seguito a una esplosione avvenuta nella notte in casa sua a Barberino di Mugello, nella provincia di Firenze. Intorno alle 4 del mattino del giorno dell'Immacolata, secondo una prima ricostruzione, un forte boato ha scosso il quartiere: c’è stata una esplosione ed è divampato un incendio nella casa dell’uomo. E purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Barberino di Mugello, l’incendio si è sviluppato in un appartamento al primo piano di un edificio di due piani fuori terra. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, un'autobotte e un’autoscala: quando i pompieri hanno spento le fiamme è stato trovato il corpo ormai senza vita di Cianti.

Sono attualmente in corso verifiche anche sugli edifici circostanti, e fortunatamente non risultano altre persone coinvolte. Alcuni residenti sono stati evacuati solo in via precauzionale.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per comprendere con esattezza cosa è accaduto. Non si esclude che l’esplosione possa essere stata provocata da un malfunzionamento dell'impianto a gas. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e analizzando i rilievi effettuati dai vigili del fuoco nella casa.

Pierantonio Cianti era una persona molto conosciuta a Barberino, in paese lo chiamavano Ciantolo. Il Comune – sul luogo dell’esplosione è intervenuta anche la sindaca – ha espresso cordoglio ai familiari e fa sapere di valutare la possibilità di un momento di commemorazione pubblica.