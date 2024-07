Va a fare il bagno a mare con gli amici tra le onde ma non riemerge, 17enne muore a Pesaro: “Una tragedia”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Dramma in località Sottomonte, tra Fano e Pesaro, dove ieri un ragazzo di 17 anni, di origine straniera e residente presso una struttura di accoglienza della zona, è morto annegato davanti agli amici con i quali era andato a mare per trascorrere una giornata di divertimento. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava giocando tra le onde quando gli altri ragazzi si sono accorti che non è più riemerso dall'acqua. Il corpo è riaffiorato poco dopo, vicino alla riva.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio. Il mare era mosso ma non in tempesta. Il bagnino di uno stabilimento vicino – i ragazzi erano nel tratto di spiaggia libera – lo ha trascinato sul bagnasciuga provando a rianimarlo praticando anche il massaggio cardiaco ma tutti i suoi sforzi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti anche la Capitaneria di porto, che ha confermato l'età della giovane vittima, e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Presenti sulla spiaggia anche i tutor della comunità che avevano accompagnato il gruppo di ragazzi. Anche l'autorità giudiziaria è stata avvertita di quanto accaduto.

Una testimone ha raccontato al Resto del Carlino: "Ero al mare ai bagni Cocoloco, ho sentito gridare e ho visto gente correre verso il mare. Alcuni ragazzini stavano giocando in acqua e non vedevano più il loro amichetto. Sono stati attimi terribili, a un certo punto il suo corpo è riaffiorato a pochi metri dalla riva. Il bagnino ha fatto di tutto per salvarlo, so che è accorsa anche una infermiera. Poi è arrivata l’ambulanza del 118. Una tragedia".

Non è purtroppo il primo episodio del genere. Solo qualche giorno fa in Sardegna la stessa sorte è toccata al 19enne Giorgio Noris: il ragazzo è morto annegato mentre stava facendo snorkeling nelle acque di Cala Girgolu durante la sua prima vacanza con gli amici dopo la Maturità.