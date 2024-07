Muore annegato a 19 anni mentre è in vacanza in Sardegna: stava facendo snorkeling

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Foto di archivio.

Stava facendo snorkeling al mare in Sardegna, dove si trovava come turista, quando ha perso la vita. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio, verso le ore 13. Si trovava a Cala Girgolu, sulla costa nord orientale della Sardegna, quando avrebbe avuto un malore ed è annegato. Il giovane, un ragazzo di appena 19 anni, si chiamava Giorgio Noris ed era residente a Fagnano Olona, comune di circa 13 mila abitanti in provincia di Varese e si trovava in Sardegna da qualche giorno, con degli amici residenti in un paese vicino al suo, per una vacanza.

La dinamica dell'incidente: muore mentre fa snorkeling

Si trovava a Cala Girgolu, nel territorio di Loiri Porto San Paolo, in provincia di Sassari, nella zona nord orientale della Sardegna. È successo verso le 13. Il giovane si trovava in acqua con la maschera per fare snorkeling nelle vicinanze dell'arenile, quando avrebbe avuto un malore ed è annegato. Ad accorgersi del corpo, probabilmente già senza vita, alcuni bagnanti. Non appena si sono resi conto delle condizioni critiche in cui si trovava, hanno immediatamente allertato i soccorsi che sono arrivati velocemente.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta arrivati sul posto, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati verso il diciannovenne. Ma per lui era troppo tardi. I tentativi di salvare il diciannovenne sono stati tutti vani: non c'è stato niente da fare. E gli operatori si sono visti costretti a constatare il decesso del ragazzo. Oltre al 118, sul posto sono arrivati immediatamente anche i militari della Guardia Costiera di Olbia. Di quanto accaduto è stata informata anche la Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

La comunità in lutto

La notizia della morte del diciannovenne è arrivata nelle ultime ore anche nel comune in cui il giovane viveva. "Ha colpito profondamente la nostra comunità – ha spiegato il sindaco di Fagnano Olona Marco Barroffio, come riporta il Corriere della Sera – Vogliamo esprimere la vicinanza di tutta l'amministrazione alla famiglia del ragazzo". Con lui, in Sardegna, alcuni amici residenti in un comune vicino.