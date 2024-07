video suggerito

Chi era Giorgio Noris, morto annegato a 19 anni mentre era in vacanza: festeggiava la maturità con gli amici Giorgio Noris, studente di Fagnano Olona (Varese), è stato trovato senza vita nelle acque di Cala Girgolu (Sassari) mentre stava facendo snorkeling durante la sua prima vacanza con gli amici: festeggiavano la fine degli esami di maturità. Il padre: “Era un atleta, faceva visite a livello agonistico” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

326 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Giorgio Noris il ragazzo di 19 anni morto venerdì pomeriggio nel mare di Cala Girgolu (Sassari), dove si trovava in compagnia di alcuni amici per festeggiare la fine degli esami di maturità. Il giovane, secondo quanto emerso finora, avrebbe avuto un malore e poi sarebbe morto annegato: si trovava in acqua con la maschera per fare snorkeling nelle vicinanze del bagnasciuga.

Ad accorgersi del corpo ormai senza vita dello studente originario di Fagnano Olona (Varese), mentre galleggiava trasportato dalla corrente, sono state alcune persone presenti in spiaggia. Ma i medici del 118, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo: inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto anche gli uomini della Guardia costiera di Olbia, mentre sul caso è già stata informata la Procura di Tempio Pausania.

Il ragazzo, figlio unico, aveva studiato all’istituto Bernocchi di Legnano. A settembre avrebbe frequentato un corso professionalizzante, e si sarebbe sottoposto al tanto atteso esame per la patente di guida. "Era la sua prima vacanza da solo con gli amici, un premio per aver superato brillantemente la maturità, come da tradizione di famiglia. Giorgio era un ragazzo meraviglioso, solare, sportivo, il figlio che tutti vorrebbero. Mai avrei immaginato di vivere questo incubo", sono state le parole straziate del padre Ettore a La Prealpina. "Era un atleta, un nuotatore, praticava la boxe e aveva fatto anche visite a livello agonistico. Davvero per noi è inspiegabile, un fulmine a ciel sereno. Giorgio era un ragazzo assennato anche nella guida, sempre in sella alla moto, e non è mai accaduto niente".