Ustionato dall’estetista durante la pedicure: anziano perde sei dita dei piedi. Risarcito Il dramma di un 79enne vicentino di Arcugnano, diabetico a sua insaputa, che ha subito amputazioni ad entrambi i piedi dopo essere stato in un centro estetico della sua zona nel 2018. Ora è arrivata la decisione del tribunale civico di Vicenza.

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ustionato durante un pediluvio dall'estetista, un 79enne di Arcugnano (Vicenza) aveva perso sei dita dei piedi: ora un giudice ha disposto un risarcimento di 86mila nei confronti del pensionato. Il tribunale civile di Vicenza ha ribaltato la sentenza in sede penale che aveva assolto la professionista accusata di lesioni “perché il fatto non costituisce reato”.

I fatti risalgono al gennaio 2018, come riporta Il Giornale di Vicenza. L'anziano era rimasto gravemente ustionato dall’acqua bollente versata in un catino in un centro estetico di Arcugnano mentre faceva un pediluvio. Operato, gli erano state amputate sei dita dei piedi. Stando alle ricostruzioni, il 79enne soffriva di una forma di diabete di cui non era a conoscenza, che aveva fatto sì che non avesse avvertito il bruciore ai piedi mentre erano immersi nel catino.

La sua malattia, però, non è stata ritenuta elemento discriminante: secondo il consulente del tribunale, infatti, quelle ustioni le avrebbe riportate chiunque.

C'è da dire che l'uomo si era già recato in diverse occasioni dall'estetista dove è avvenuto il fattaccio. La donna, riportano i media locali, è considerata "una professionista nota e riconosciuta per le sue capacità, stimata dalla numerosa clientela". Quel giorno, il pensionato si era seduto mettendo i piedi in una vaschetta per iniziare il pediluvio. Dopo le attività pulizia, all'interno era stata versata dell’acqua calda e in breve tempo i piedi avevano cambiato colore e la stessa titolare si era preoccupata contattando la moglie del cliente.

Al pronto soccorso all'anziano erano state accertate ustioni di secondo grado su entrambi i piedi e il paziente era stato ricoverato. Il vicentino era stato costretto a subire l’amputazione di quattro dita del piede destro e di altre due del sinistro. Da allora, gli interventi chirurgici di ricostruzione, ha sempre fatto fatica a camminare.

Secondo il giudice, la colpa dell’estetista è stata quella di non avere controllato la temperatura dell’acqua, che era sicuramente anomala, causando così le gravi lesioni al cliente che ne hanno di fatto cambiato la vita. Oltre agli 86mila euro di risarcimento sono stati disposti anche 14 mila relative alle spese processuali.