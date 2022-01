Usa laccio emostatico per impedire che il vaccino entri nel corpo: no vax operato d’urgenza Il racconto via Twitter di un medico dell’Emilia Romagna: un no vax ha usato un laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo per 24 ore per impedire che il vaccino Covid, che aveva appena ricevuto, cominciasse a circolare nel suo corpo. Per questo, è stato operato d’urgenza e ora rischia di rimanere invalido.

Ha usato un laccio emostatico sopra e sotto il sito d'inoculo per 24 ore per impedire che il vaccino Covid, che aveva appena ricevuto, cominciasse a circolare nel suo corpo. Per questo, è stato operato d'urgenza e ora rischia di rimanere invalido. È successo ad un no vax in Emilia Romagna. A raccontare l'episodio, verificatosi lo scorso 30 dicembre, via Twitter è stato il medico, Claudio Luca Biasi.

"Paziente che si presenta in pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale – si legge nel messaggio condiviso sulla piattaforma dei cinguettii -. Interrogato spiega che si è vaccinato due giorni fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo". Il medico ha poi concluso raccontando che "ora ha sofferenza nervosa dell'ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!".

L'episodio assomiglia in qualche modo a quello del dentista piemontese, Guido Russo, sospeso dall'ordine dei medici in quanto no-vax convinto, che è diventato conosciuto nel mondo per essersi presentato alla vaccinazione con un "braccio in silicone". Il quale è però quasi subito tornato sui suoi passi. "La mia era solo una protesta. Non volevo vaccinarmi, ma non ho mai detto che il vaccino è veleno. Volevo si creasse un po’ di audience", ha detto in trasmissione da Giletti su La7. Intanto ieri in Toscana un medico ha dichiarato falsamente di aver somministrato vaccini a pazienti No vax. È accusato di falso, peculato e truffa al Servizio Sanitario Nazionale.