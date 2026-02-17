Attualità
Urta una gallina mentre va in bici, cade a terra e muore dopo aver battuto la testa: l’incidente nel Reggiano

A Scandiano (Reggio Emilia) un 75enne ha urtato una gallina mentre era in bici lungo una strada di campagna con alcuni amici, è caduto a terra ed è morto battendo la testa. Inutili gli sforzi dei sanitari, la polizia locale si è occupata dei rilievi.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Ha urtato una gallina mentre era in sella alla sua bicicletta, è caduto a terra ed è morto dopo aver battuto violentemente la testa. Il tragico incidente è accaduto nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio, a Scandiano (provincia di Reggio Emilia).

La vittima è un uomo di 75 anni, residente nella zona. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, il ciclista è morto intorno alle 9 della mattina in via Faggiano, nella frazione di Rondinara. Stava pedalando insieme a un gruppo di amici, tutti cicloamatori.

La ricostruzione dell'incidente

La via dove è accaduto il fatto è una strada di campagna e a un certo punto i ciclisti sono passati nei pressi di un pollaio. A quanto si apprende, è in quel momento che il 75enne ha urtato una gallina, che transitava sulla strada, con la ruota anteriore ed è caduto a terra.

Lo zaino rimane impigliato nell'ascensore, muore a 22 anni mentre va a sciare

Ha battuto la testa a terra violentemente e il colpo si è rivelato fatale, nonostante l'uomo indossasse il casco, si legge sul Corriere di Bologna. Gli amici che erano con lui hanno immediatamente lanciato l'allarme.

L'intervento dei sanitari con l'elisoccorso e delle forze dell'ordine

Sul luogo dell'incidente sono intervenute ambulanza e automedica del pronto soccorso locale; da Parma invece è decollato l'elisoccorso.

Purtroppo, a nulla sono serviti i repentini sforzi dei sanitari che al loro arrivo hanno eseguito le manovre di rianimazione per tentare di salvare la vita all'anziano. Le lesioni riportate dal 75enne erano troppo gravi e l'uomo è morto nel giro di pochi minuti.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Tresinaro Secchia, competenti per il territorio dove è avvenuto l'incidente. Hanno chiuso momentaneamente la strada e hanno effettuato i rilievi del caso per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire eventuali responsabilità.

