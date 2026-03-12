Attualità
video suggerito
video suggerito

Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove: si indaga su collegamento con reliquia rubata giorni prima

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove. Si tratterebbe di un 40enne di origini ucraine scomparso dopo essersi allontanato da una struttura sanitaria del territorio. La sua morte potrebbe essere collegata al furto della reliquia di San Valerio.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
L’eremo di Monte Giove
L’eremo di Monte Giove

Ritrovato nella mattinata il cadavere di un uomo nei pressi del pozzo dell'Eremo di Monte Giove nel Fanese. Sull'identità ci sono diverse ipotesi oggetto di indagine: potrebbe trattarsi, secondo le prime informazioni, di un 40enne di origini ucraine scomparso dopo essersi allontanato da una struttura sanitaria del territorio dove era entrato per problemi psichiatrici.

L'uomo potrebbe essere collegato al furto della reliquia custodita nella chiesa dell'eremo. Sotto l'altare sono infatti state ritrovate nei giorni scorsi delle tracce di sangue riconducibili al 40enne scomparso. L'elemento ha portato a concentrare le verifiche nella zona fino al ritrovamento avvenuto in mattinata nei pressi del pozzo.

La denuncia di scomparsa era stata presentata tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri. Le autorità avevano subito iniziato le ricerche del 40enne residente in provincia di Pesaro-Urbino. Le indagini hanno portato al pozzo dell'Eremo di Monte Giove, dove erano già in corso operazioni di verifica per il furto della reliquia di San Valerio, avvenuto nei giorni scorsi.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che anche tramite l'ausilio dei sommozzatori hanno messo in atto le operazioni di recupero del corpo.

Leggi anche
Passante nota un cadavere nell'Arno e chiama i soccorsi: si indaga sul decesso di un 50enne a Santa Croce

A permettere il ritrovamento, la decisione di incrociare le indagini sul sangue rinvenuto nella chiesa e quelle sulla scomparsa del 40enne. Tramite le tracce ematiche, è stato possibile capire che il 40enne si trovava nei dintorni e in seguito è avvenuta la tragica scoperta del cadavere nel pozzo.

Saranno gli ulteriori rilievi e gli accertamenti investigativi a chiarire la dinamica della morte e a definire con certezza il collegamento tra il cadavere ritrovato e i fatti avvenuti all'interno dell'ermo. Non è esclusa infatti l'ipotesi del suicidio da parte del 40enne.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Mojtaba Khamenei: "Vendicheremo i nostri martiri". Chiusi luoghi di culto a Gerusalemme
"Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi, sono crimini di guerra": la denuncia di Amnesty
Quando l'Italia può intervenire militarmente per difendere sé stessa o i Paesi alleati: parla l'esperto
Drone colpisce base italiana a Erbil, cos'è successo e come stanno i militari, Tajani: "Sono al sicuro"
Nei paesi del Golfo la risorsa più preziosa non è il petrolio, è l'acqua
"Gravi impatti sui Paesi del Golfo se la guerra in Iran dura più di 6 settimane": l'analisi di Costantini
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views