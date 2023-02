Uomo sequestrato in un casolare, picchiato e rapinato nel Trevigiano: adescato in chat da tre ragazzi Un uomo è stato sequestrato in un casolare nel Trevigiano per poi essere picchiato e rapinato. Ad attirarlo nella trappola, attraverso una chat, tre ragazzi, tra cui un minorenne, che sono stati poi arrestati dai carabinieri.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stato il tempestivo intervento dei carabinieri a liberare l'uomo che era stato sequestrato in un casolare per poi essere picchiato a rapinato. È accaduto nel Trevigiano dove i militari dell'arma, dopo aver notato dei movimenti sospetti intorno alla struttura abbandonata, hanno scoperto cosa stava accadendo al suo interno. In manette sono finiti tre ragazzi, tra cui un minorenne.

I tre, arrestati in flagranza di reato, devono rispondere delle accuse di sequestro di persona, lesioni e rapina. Secondo quanto ricostruito finora infatti sembra che la vittima, un uomo la cui identità non è stata resa nota, sia stato adescato dai suoi aguzzini attraverso una chat. I tre giovani lo avrebbero attirato in una trappola dandogli appuntamento proprio nel casolare in costruzione alle porte di Treviso.

Una volta qui però sarebbe stato aggredito, picchiato e legato. Poi i tre lo avrebbero rapinato. A porre fine al sequestro e alle violenze sono stati i carabinieri: da giorni infatti gli investigatori stavano monitorando alcuni movimenti sospetti attorno all'edificio. Una volta all'interno i militari hanno liberato l'uomo e arrestato i tre.

La vittima, picchiata pesantemente, è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.

Notizia in aggiornamento