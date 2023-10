Una famiglia intera distrutta nell’incidente di Mestre: morti i genitori e le figlie di 8 e 13 anni La famiglia Ogrezeanu aveva la residenza in Germania e per questo in un primo momento le quattro vittime del bus di Mestre erano state segnalate come cittadini tedeschi. In realtà padre, madre e figlie di 8 e 13 anni erano originari della Romania ed emigrati per lavoro.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere la loro vacanza in famiglia tanto sognata e organizzata da tempo ma in un attimo quel sogno si è trasformato in un incubo quando martedì scorso, 3 ottobre, il bus su cui viaggiavano è precipitato dal cavalcavia a Mestre intrappolandoli per sempre. Mircea Ogrezeanu e sua moglie, Mihaela, di 45 e 42 anni, e le loro due figlie Aurora, di 8 anni, e Georgiana, di 13 anni, sono morti nel tragico incidente su cui ora sta indagando la magistratura veneziana.

L’intera famiglia, composta da padre, madre e le due figliolette, è stata distrutta dalla terribile tragedia costata la vita a 21 persone, in gran parte turisti stranieri. I quattro erano arrivati in Italia dalla Germania dove la coppia si era trasferita da diversi anni per lavoro, ma erano originari della Romania. Nel loro Paese di origine la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando sotto shock amici e parenti.

Marito e moglie, originari del distretto di Argeșe e del vicino distretto di Dâmbovița, a nord di Bucarest, avevano la residenza in Germania e per questo in un primo momento erano stati segnalati come cittadini tedeschi. Le autorità rumene subito dopo la tragedia avevano dichiarato che non c'erano rumeni tra le vittime del bus di Mestre. Una dichiarazione smentita poche ore dopo quando è stata comunicata la tragica sorte della famiglia Ogrezeanu.

Quei cittadini tedeschi erano in realtà i rumeni Mircea e Mihaela e le loro bambine Georgiana e Aurora. È toccato dall'Ambasciata di Romania a Roma e al Consolato Generale di Romania a Trieste comunicare la tragica notizia alle autorità locali che poi hanno informato i parenti in Romania. I familiari sono già giunti in Italia per identificarli formalmente e riportarli in Romania. L'Ambasciata di Romania in Italia ha annunciato che fornirà tutto il supporto per il rimpatrio delle salme.

“Sono profondamente addolorato per le notizie provenienti dall'Italia sul tragico incidente di Mestre, che è costato la vita a quattro cittadini rumeni. Porgo le mie condoglianze alla famiglia in lutto in questo momento difficile” ha scritto il presidente della Romania. “Vorrei porgere le mie condoglianze alle famiglie dei quattro rumeni che hanno perso la vita nel terribile incidente di autobus in Italia. Il Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata rumena a Roma e il Consolato Generale della Romania a Trieste stanno mettendo in atto tutte le misure necessarie per affrontare le procedure necessarie per il rimpatrio dei corpi” ha scritto il Premier romeno Marcel Ciolacu. I corpi sono ora all'obitorio dell'ospedale di Mestre e saranno rimpatriati non appena arriverà il via libera della magistratura italiana.