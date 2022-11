Un urlo e poi la caduta, Maria Cristina scivola e muore davanti agli amici durante l’escursione La ragazza era salita con gli amici sulle montagne del gruppo del Cimonega per una escursione domenicale. Il gruppo, composto da due ragazze e due ragazzi, era incolonnato quando Maria Cristina è scivolata ed è precipitata.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una giornata di allegria da trascorrere in compagnia degli amici facendo una delle cose che amava, una escursione sulle sue montagne. Un tragico destino ha voluto però che in un attimo tutto si trasformasse in tragedia quando la 26enne Maria Cristina Masocco è scivolata precipitando nel vuoto e perdendo la vita.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, domenica 20 novembre, davanti agli occhi atterriti degli amici della ventiseienne di Feltre. La ragazza era salita con gli amici sulle montagne del gruppo del Cimonega, per una escursione domenicale sul massiccio montuoso dolomitico appartenente alle Alpi Feltrine

Tutto era andato nel migliore dei modi e il gruppo aveva raggiunto la vetta come previsto. Poi la tragedia nel primo pomeriggio durante la discesa dalla vetta. Il gruppo composto da quattro persone, due ragazze e due ragazzi, era incolonnato quando Maria Cristina è scivolata, ha messo un piede nel vuoto ed è precipitata per diversi metri senza trovare scampo.

Tutto è avvenuto in pochi attimi davanti agli amici che hanno sentito un urlo e poi la 26ene che spariva dalla loro vista.

Inutili i successivi soccorsi da parte del 118 che ha inviato l’elicottero del Suem, e della squadra del Soccorso alpino di Feltre. Quando è sta raggiunta, la 26enne era già morta.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale dove vivono anche la mamma la sorella della vittima. Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Feltre Viviana Fusaro. “La notizia arrivata questa sera della tragica morte della giovane Maria Cristina Masocco, avvenuta nel pomeriggio in montagna, ci colpisce in maniera davvero profonda. Nessuna parola può lenire in queste ore la sofferenza intima della mamma, della sorella minore e degli amici, in una famiglia già duramente colpita in passato” ha dichiarato l primo cittadino, aggiungendo: “Voglio esprimere loro la vicinanza sincera di tutta la comunità cittadina, che si unisce in un abbraccio al loro grandissimo dolore”.

"Cresciuta nel mondo del Palio, Mariacristina è stata sbandieratrice prima del Gruppo Sbandieratori Città di Feltre e poi del Quartiere Port'Oria. Proprio nel quartiere dell'aquila bicipite Mariacristina aveva anche ricoperto, con grande spirito di servizio, diversi ruoli di responsabilità ed altri ancora era pronta a ricoprirne negli anni a venire" è il ricordo dell'Associazione Palio Città di Feltre, che aggiunge: "Il mondo del Palio è sconfortato e addolorato da questa notizia, ma saprà stringersi intorno alla mamma Angela e alla sorella Francesca, alla famiglia, agli amici e a tutti i contradaioli che erano legati a Mariacristina"