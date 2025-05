video suggerito

Un fallo durante la partita a scuola a Torino scatena la furia: 16enne accoltella 18enne all'uscita Un contrasto durante una partita di calcetto tra studenti è degenerato in un'aggressione a coltellate all'uscita della Casa di Carità Arti e Mestieri, nel quartiere Borgo Vittoria. Un 18enne è stato ferito al gluteo da un 16enne, che si è poi fatto medicare. Indaga la polizia.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un litigio nato a scuola si è trasformato in un'aggressione a colpi di coltello. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 16 maggio, all’uscita della Casa di Carità Arti e Mestieri, in corso Benedetto Brin 26, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Tutto è iniziato durante la pausa delle lezioni, attorno alle 12, quando alcuni studenti stavano giocando una partita di calcetto. Secondo le prime ricostruzioni, un'entrata particolarmente dura durante il gioco avrebbe scatenato l’ira di uno dei partecipanti.

Il ragazzo colpito, un 18enne, avrebbe reagito con parole pesanti, dando vita a un acceso diverbio. Sembrava una lite come tante, destinata a spegnersi lì, sul campetto scolastico. E invece, due ore dopo, la tensione è riesplosa in maniera violenta. Poco lontano dall’istituto, il 16enne coinvolto nella discussione si sarebbe presentato con un coltello, colpendo il coetaneo con un fendente al gluteo sinistro.

L’aggressione è avvenuta all’improvviso, lasciando sotto shock insegnanti e studenti presenti. Tre professori della scuola sono intervenuti tempestivamente per soccorrere il ragazzo ferito, che è stato poi trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco in codice verde. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Il 16enne, autore dell'aggressione, si è invece recato autonomamente alle Molinette per farsi curare alcune ferite superficiali alla schiena, probabilmente riportate nella colluttazione.

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Barriera di Milano, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Un banale contrasto durante una partita si è trasformato in un episodio di violenza che poteva avere conseguenze ben più gravi.