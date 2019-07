Sandra Pratali è una donna di 56 anni che malata di sclerosi laterale amiotrofica. Combatte ogni giorno contro la malattia, ma non ha intenzione di rinunciare ai suoi sogni. Per il suo compleanno aveva chiesto un regalo speciale: un bagno in mare. Un gesto semplice per chiunque, quasi un’utopia per chi è nella sua stessa condizione. Così si è rivolta a Stefania Mazzucchi, presidente dell’associazione Team Deri, nata proprio per aiutare i malati di Sla. “Noi siamo qui per questo e il desiderio è diventato realtà”, spiega Stefania. Sandra, originaria di Bientina, in provincia di Pisa, ha fatto non solo un bagno ma ben due nel giorno del suo compleanno, proprio come avrebbe fatto se la malattia non l’avesse paralizzata. La foto di uno dei due bagni che la donna ha fatto, è stata postata sulla pagina Facebook dell’associazione. I suoi occhi felici, dopo essere entrata in acqua, sono stati il regalo più bello che ha donato a chi ha realizzato il suo sogno.

Sogno che si è realizzato lunedì mattina il Bagno Corallo sotto gli occhi del Team Deri, i volontari della Misericordia di Calci, gli uomini della Capitaneria di Porto, Fabio Gabbrielli, titolare del Corallo, e il dottor Paolo Malacarne, primario del reparto di anestesia e rianimazione a Cisanello, e che insieme a Stefania Mazzucchi porta avanti l’associazione di Cascina, unica nel suo genere. “Chissà cosa avrà pensato Sandra a farsi cullare dalle onde”, dice Stefania. “Noi abbiamo rispettato il silenzio, dentro c’erano felicità ed amore, oltre alla soddisfazione. Il silenzio della rivincita sulla malattia. Siamo una piccola associazione, ma abbiamo un cuore grande. Grazie a chi ci aiuta ed a chi ha collaborato a questa fantastica uscita”, conclude la donna.