Udine, ha un infarto in videoconferenza: 32enne muore davanti ai colleghi Un uomo di 32 anni che stava partecipando a una videoconferenza online insieme a dei colleghi ha accusato un malore ed è morto.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di 32 anni che stava partecipando a una videoconferenza online insieme a dei colleghi ha accusato un malore ed è morto.

È accaduto in provincia di Udine nel primo pomeriggio di oggi. I colleghi hanno visto il 32enne accasciarsi all'improvviso davanti alla webcam e perdere i sensi durante una videoconferenza di lavoro. Online in quel momento c'erano residenti da diverse zone d’Italia. Due in particolare, dal Veneto e dalla Campania, hanno avvisato i soccorsi, che si sono mobilitate e hanno chiamato il personale della Sores chiedendo aiuto.

Il problema è che nessuno sapeva dove si trovasse esattamente l'uomo: agli operatori i colleghi hanno potuto riferire solo l’identità della persona colta dall'infarto ma nessuna più precisa indicazione sull'indirizzo dell’abitazione o la struttura nella quale si trovava in quel momento. È stato grazie a una veloce ricerca in anagrafica che i soccorritori sono riusciti a risalire all’ultima residenza ufficiale del 32enne. Da Cividale del Friuli è arrivata un’ambulanza che però si è trovata presso la casa dei genitori della vittima del malore.

Leggi anche I risultati delle elezioni collegio per collegio: la mappa del voto e i nuovi seggi in Parlamento

Il 32enne si trovava in un altro comune alle porte di Udine. I soccorritori della Sores hanno subito inviato un’ambulanza all’indirizzo indicato dai genitori, anche loro assistiti dal personale sanitario. Sul posto con i vigili del fuoco e il supporto di un parente i soccorritori sono entrati nell’abitazione. Il 32enne era privo di sensi, inutili le manovre di rianimazione avviate dai sanitari, non c’è stato niente da fare per lui. L'uomo era morto d'infarto-