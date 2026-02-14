Attualità
Ucciso all’alba in auto dopo una lite a Pisa: spari da un’altra vettura davanti al bar a Santa Maria a Monte

Un 25enne di origini albanesi è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in auto con un amico e un cugino. Gli spari, partiti da un’altra vettura davanti a un bar in via della Repubblica, lo hanno colpito al collo. Indagano i carabinieri.
A cura di Biagio Chiariello
Alle 5 del mattino di sabato 14 febbraio Montecalvoli si è svegliata con il rumore degli spari. In via della Repubblica, nel centro della frazione di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, davanti a un bar e a pochi metri dalla sede della Misericordia, un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a colpi di pistola.

La vittima si chiamava Kevin Muharremi, aveva 25 anni, era residente a Fucecchio ed era di origine albanese. In un primo momento era circolata un’età diversa, ma si tratta di un 25enne. Secondo una prima ricostruzione, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un pub in Valdera, dove ci sarebbe stata anche una lite. Viaggiava in auto con un amico e un cugino; lui era seduto sul lato passeggero.

Proprio mentre la vettura transitava nel centro del paese, sarebbe stata affiancata o comunque raggiunta da un’altra auto in movimento. Da quel mezzo sarebbero partiti almeno tre colpi di pistola, come riferito da alcuni residenti svegliati dagli spari. I proiettili avrebbero colpito il giovane al collo, ferendolo mortalmente.

Attualità
