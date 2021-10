Ucciso Alessio Madeddu, lo chef sardo che partecipò a reality 4 Ristoranti Ucciso Alessio Madeddu, lo chef sardo che partecipò a reality 4 Ristoranti e che poco tempo fa era balzato alle cronache per aver aggredito i Carabinieri con una ruspa. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato a terra davanti al suo locale a Porto Budello: colpito ripetutamente con un’arma da taglio.

A cura di Antonio Palma

Ucciso Alessio Madeddu, lo chef sardo che partecipò al reality 4 Ristoranti in tv e che poco tempo fa era balzato agli onori delle cronache per aver aggredito i Carabinieri con una ruspa. L' Omicidio nel sud Sardegna dove il cuoco di 51 anni di Teulada viveva e lavorava. Secondo quanto appreso, il cadavere è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 9.30, a terra in una pozza di sangue, proprio davanti al suo locale a Porto Budello, nella cittadina del Sulcis-Iglesiente. Alessio Madeddu è stato ucciso colpi di arma bianca. Secondo un primo esame esterno del corpo, infatti, è apparso evidente gli inquirenti che l'uomo è stato colpito ripetutamente da un'arma da taglio,: si ipotizza un grosso coltello o addirittura un'accetta. Sul luogo del ritrovamento sono accorsi i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'efferato omicidio.

Il volto del cinquantunenne era diventato noto in tv dopo la partecipazione al programma di Alessandro Borghese in onda con grande successo su Sky Uno e Tv8. Madeddu infatti era uno dei concorrenti che ha partecipato alla seconda edizione dello spin off "Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate" nel 2018. Più recentemente, però, nell'autunno dello scorso anno, Madeddu era apparso di nuovo su tv e giornali per una fatto di cronaca di cui era responsabile. Con una ruspa, la sera del 2 novembre 2020, aggredì i carabinieri che lo controllavano distruggendo l'auto di servizio dei militari che però erano riusciti ad uscire e mettersi in salvo. Per l'atto Madeddu era stato già condannato per tentato omicidio.