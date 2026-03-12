Uccise la compagna Eleonora Guidi ma non può essere processato, la cognata: “Basta sceneggiata per non andare in galera?”

Lorenzo Innocenti resta libero e senza processo perché secondo una perizia è assolutamente non in grado di stare in giudizio. La sorella di Eleonora Guidi: “Per salvarsi dall’accusa di femminicidio è sufficiente fare una sceneggiata buttandosi dal balcone?”.

Lorenzo Innocenzi ed Eleonora Guidi.

“Cosa si deve fare per andare in galera e scontare una pena?” è lo sfogo della sorella di Eleonora Guidi, la 34enne di Rufina uccisa un anno fa con 24 coltellate dal compagno Lorenzo Innocenti che, seconda una nuova perizia, resta libero e senza processo perché assolutamente non in grado di stare in giudizio. La consulenza tecnica disposta dal tribunale di Firenze infatti ha nuovamente stabilito che il 38enne architetto non è in grado di partecipare al processo.

Non solo, secondo la perizia, le condizioni dell’uomo non lo rendono più nemmeno pericoloso e quindi per lui nessuna misura cautelare o di sicurezza. Una decisione accolta con rabbia e delusione da parte della famiglia di Eleonora Guidi che vede sfumare nuovamente l’inizio del processo a oltre un anno dal femminicidio.

“Io lo scorso agosto ho assistito alle domande che gli venivano fatte e alle sue risposte. Cosa si deve fare per andare in galera e scontare una pena?” ha dichiarato a La Nazione Elisabetta Guidi, sottolineando come la perizia di parte dei consulenti della famiglia sia arrivata a conclusione diametralmente opposta, stabilendo che “in assenza di alcuna nota patologia neurologica e psichiatrica, siamo di fronte a un soggetto incapace di controllare le sue pulsioni aggressive e, quindi, estremamente pericoloso”.

“Gira libero per la struttura, non ha il braccialetto elettronico, sta sui social e prende il caffè. Mia sorella non può più farlo”, aveva già denunciato la donna nel novembre scorso riferendosi al fatto che Lorenzo Innocenti rimane per ora ricoverato nel reparto di psichiatria dove però è uomo libero. "Inizialmente pensavano che non ce l'avrebbe fatta, poi si è ripreso" aveva aggiunto la donna. L’uomo infatti, dopo l’omicidio in casa, si era gettato dal secondo piano riportando un grave trauma cranico che ora gli causa amnesie e mancanza di lucidità.

Per i periti è una “condizione che potrebbe risultare temporanea e suscettibile di miglioramento a seguito di percorso riabilitativo in un centro specializzato per almeno 12 mesi, dopo i quali si ritiene opportuna una rivalutazione dello stato neuropsicologico”. Fino ad allora però niente processo. “È uno scandalo. Qualcuno ci dovrà spiegare se d’ora in poi per salvarsi dall’accusa di femminicidio sia sufficiente fare una sceneggiata buttandosi dal balcone” ha dichiarato al Corriere Fiorentino la sorella di Eleonora, concludendo: “A lui non sono stati neppure sequestrati i beni in favore del bambino. Siamo in un limbo insopportabile”.