Uccide moglie e figlia a Perugia e si suicida, il fidanzato di Elisa: "Portata via la cosa più bella" È stato proprio Lorenzo a fare la scoperta choc, ieri martedì 10 settembre, nel casolare di Fratticiola Selvatica, una frazione di Perugia: in giardino i cadaveri della fidanzata, 39 anni e dei genitori, Enrico Scoccia, di 69, e Maristella Paffarini, di 66.

A cura di Biagio Chiariello

La 39enne Elisa Scoccia lavorava in un ristorante della zona di Perugia insieme al fidanzato, Lorenzo. Ieri mattina però non si è presentata. Insospettito dal fatto che non le rispondesse al telefono, l'uomo si è messo in macchina e ha provato ad andarla a cercare nel casolare di famiglia a Fratticiola Selvatica, frazione del comune umbro.

La donna era lì da sabato, era andata a passare qualche giorno con i genitori. È stato proprio lui a scoprire la strage: la sua Elisa era morta, anche a sua mamma, Maristella Paffarini, e a suo padre, Enrico. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a sparare ad entrambe e poi a rivolgere l'arma contro se stesso.

"Mi hanno portato via la cosa più bella che mi sia capitata", ha detto oggi fidanzato di Elisa a chi sta provando ad alleviare il suo immenso dolore.

E sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e colleghi della 39enne, descritta come "una grande professionista, sempre disponibile con il sorriso. Una donna straordinaria". "Una grande perdita" scrive un'altra conoscente "grande lavoratrice, seria, professionale, sempre gentile".

Le autorità stanno ora provando a dare una motivazione al folle gesto di Enrico Scoccia. 69enne, custode della galleria nazionale dell'Umbria in pensione da un paio d'anni, pare che da qualche tempo soffrisse di depressione, forse anche e sopratutto per alcuni problemi di salute. Era un appassionato di caccia e deteneva legalmente il fucile che sarebbe poi diventato l'arma del delitto.

Maristella Paffarini, 66 anni, era invece una dipendente della Prefettura di Perugia.