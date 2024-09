video suggerito

Uccide moglie e figlia mentre prendono il sole in giardino, poi si suicida: cosa è successo a Perugia I corpi di Enrico Scoccia, 69 anni, Maristella Paffarini, 66, ed Elisa Scoccia, 39, sono stati trovati i un casolare di campagna a Fratticiola Selvatica, a pochi chilometri da Perugia. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire il movente dell'omicidio-suicidio.

A cura di Biagio Chiariello

Maristella Paffarini, 66enne, e la figlia Elisa Scoccia, di 39 anni, stavano prendendo il sole nel giardino del casolare di famiglia alla periferia di Perugia, quando Enrico Scoccia, 69 anni, le ha freddate entrambe con un fucile e poi ha rivolto l'arma contro se stesso e ha fatto fuoco. Non paiono esserci più dubbi sul fatto che quello di Fratticiola Selvatica sia da considerare un duplice omicidio-suicidio in ambito familiare. Resta ora da capire il movente del dramma.

A fare la sconcertante scoperta è stato il fidanzato di Elisa che da giorni non riusciva più a mettersi in contatto con la donna. La 39enne non viveva coi genitori ma di tanto in tanto li andava trovare. E così era successo lo scorso weekend. Alcuni vicini avrebbero detto alle forze dell’ordine di avere sentito degli spari nella serata di sabato. Ieri mattina poi sono state udite delle urla, probabilmente quelle del compagno della 39enne.

I soccorsi non hanno potuto far altro che accertare i decessi di padre, madre e figlia. Enrico Scoccia, 69 anni, custode della galleria nazionale dell'Umbria in pensione da un paio d'anni, sarebbe stato trovato con l'arma (regolarmente detenuta) accanto. Appassionato di caccia, pare che fosse ammalato da tempo. La moglie era dipendente della prefettura di Perugia. La figlia invece sembra che fosse impegnata in un locale di ristorazione di Perugia.

Il casolare dove marito e moglie vivevano da oltre vent'anni si trova in una zona di campagna piuttosto isolata, raggiungibile da una stradina. I vicini descrivono gli Scoccia come una coppia normalissima: nessuna denuncia, nessun episodio di violenza alle spalle, nessuno li ha mai sentiti litigare. Cosa sia scattato nel 69enne sarà ora l’indagine della polizia di Stato a doverlo chiarire.