Spara alla moglie, chiama il 112 e poi si uccide: omicidio-suicidio a Pisa

Omicidio-suicidio a Pisa. Stando a quanto si apprende, un uomo ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. Prima di uccidersi, il marito ha chiamato familiari e il 112 per comunicare il gesto. Sul luogo dove è avvenuta la tragedia è intervenuta la Polizia con la scientifica. Si indaga sull’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto in un piccolo condominio di due piani in una zona residenziale alla periferia della città, nel quartiere Sant’Ermete

Il marito, di professione guardia giurata, avrebbe prima ucciso le moglie e poi chiamato familiari e il 112 per comunicare il gesto. Quindi, avrebbe rivolto l'arma contro se stesso togliendosi la vita.

In casa al momento del fatto pare non ci fosse nessun altro. L'identità delle due vittime non è ancora stata resa nota, ancora ignoti anche i motivi che hanno spinto l'uomo a uccidere la moglie e a togliersi la vita.

