video suggerito

Famiglia uccisa in un casolare a Perugia: marito, moglie e figlia erano morti da giorni La famiglia di tre persone trovata morta a Perugia, era deceduta da giorni secondo quanto rilevato nelle prime fasi dell’indagine. Per gli inquirenti, a uccidere la famiglia per poi togliersi la vita sarebbe stato il padre, un uomo di 69 anni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Erano padre, madre e figlia le vittime di quello che gli inquirenti ritengono essere un omicidio suicidio del quale ancora sono sconosciute le dinamiche. Secondo gli inquirenti, ad uccidere con un'arma da fuoco una donna di circa 40 anni e una 66enne sarebbe stato il marito di quest'ultima, un uomo di 69 anni. La coppia viveva nelle campagne di Perugia e i corpi sono stati trovati in un casolare di campagna.

Il movente resta ancora da definire, ma per ora si escludono responsabilità di terzi nelle indagini. Secondo quanto reso noto, la figlia dei due sessantenni non viveva più con loro, ma spesso li andava a trovare.

A condurre le indagini è la polizia, con la squadra mobile della questura, la volante e la scientifica. Secondo quanto reso noto, un fucile sarebbe stato ritrovato in prossimità del cadavere del 69enne e risulterebbe regolarmente detenuto dall'uomo.La vittima aveva infatti lavorato alla Galleria nazionale dell'Umbria, la prestigiosa pinacoteca di Perugia, e dal 2022 era in pensione.

La figlia di circa 40 anni, invece, lavorava in un locale della zona, mentre la madre era impiegata in un ente pubblico. La giovane donna era attesa al lavoro dove non si è presentata e il fidanzato è stato il primo a lanciare l'allarme quando, per la mancanza di contatti negli ultimi giorni, si è recato a casa della famiglia della 40enne

Il giovane avrebbe trovato i corpi senza vita in giardino. Sul posto sono accorsi subito i soccorritori che hanno appurato che la famiglia era deceduta ormai da giorni. Secondo una delle vicine di casa, gli spari si sarebbero uditi nella serata di sabato. La donna ha anche riferito di aver visto l'auto della figlia della coppia nella serata di venerdì.

I residenti della zona descrivono la famiglia come riservata e gentile, alle prese con le vicissitudini di ogni famiglia. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato il padre a uccidere la moglie e la figlia per poi togliersi la vita. Il movente è ancora sconosciuto.