Femminicidio a Bitonto, Vincenzo Visaggi ha usato una forbice per uccidere la moglie Ha usato un paio di forbici Vincenzo Visaggi, il 75enne che ha ucciso la moglie a Bitonto. L'uomo ha allertato il 112 dopo aver aggredito la consorte e si è colpito al petto con lo stesso paio di forbici.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha usato un paio di forbici per uccidere la moglie Lucia Chiapparino nella loro abitazione di Mariotto, frazione di Bitonto. A uccidere la 75enne è stato Vincenzo Visaggi, operaio in pensione. Dopo aver aggredito la moglie, ha usato le forbici per colpirsi al petto, ferendosi in modo grave. È stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Bari dove è ricoverato e piantonato.

Le forbici sono state ritrovate sul luogo del delitto dalle forze dell'ordine intervenute. Secondo quanto emerso, il 75enne avrebbe allertato il 112 dopo aver ucciso la moglie e prima di colpirsi al petto. Chiapparino non è in pericolo di vita.

Stando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe raccontato al 112 di volersi togliere la vita confessando di aver ucciso la moglie. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che lo hanno trovato con lievi ferite che si era autoinferto. L'uomo è stato portato in ospedale dopo essere stato bloccato dalle autorità senza che vi fosse un'opposizione di resistenza.

Non sono ancora chiari i motivi alla base del delitto. "Era una coppia apparentemente serena – ha dichiarato il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, accorso sul luogo del femminicidio -. Non abbiamo avuto segnalazioni dai servizi sociali. Sono qui per portare solidarietà e vicinanza in un momento tristissimo, la nostra comunità è sgomenta e si stringe al dolore dei familiari".

"Si tratta di un femminicidio, ancora una volta è una violenza perpetrata su una donna. È un segnale contrastante per una comunità come quella di Mariotto, assolutamente tranquilla", ha aggiunto Ricci.