Femminicidio Bari, pensionato uccide la moglie 74enne a Bitonto e chiama i carabinieri: “Venite”

Un nuovo caso di femminicidio scuote la Puglia. I fatti sono avvenuti questa mattina a Mariotto, una piccola frazione di Bitonto, ad una quarantina di chilometri da Bari, dove un uomo di 75 anni, Vincenzo Visaggi, ha ucciso la moglie, Lucia Chiapperini, (di un anno più giovane) a coltellate e poi ha chiamato i carabinieri per confessare l’omicidio: “L'ho uccisa, venite”. Queste le parole riferite all'operatore del 112, a cui ha ammesso quanto appena compiuto.

I carabinieri della compagnia di Modugno sono arrivati sul posto poco dopo la segnalazione. Una volta giunti nell’abitazione, in via della Libertà, a pochi passi da piazza Roma, hanno trovato l’uomo barricato all’interno del bagno. Dopo aver forzato la porta, i militari sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo senza che opponesse resistenza. All'interno dell'appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna, colpita ripetutamente con un'arma da taglio.

A quanto si apprende, il pensionato avrebbe tentato subito dopo di togliersi la vita senza riuscirci.

Al momento sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e, soprattutto, per comprendere il movente che ha spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo. . A quanto si è appreso, il padre di lei è morto la scorsa settimana all'età di 99 anni.

La zona è stata delimitata ed è chiusa al traffico veicolare. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo elementi utili a chiarire lo sfondo familiare e relazionale della coppia.

Intanto, la comunità di Mariotto è sotto shock, sconvolta da una tragedia che si consuma ancora una volta tra le mura domestiche. "È stata spezzata una vita e con essa il respiro dell’intera comunità", comincia così il commento del sindaco Francesco Paolo Ricci al grave fatto di cronaca accaduto nella frazione.

"Nel tempo pasquale, in cui la sofferenza della Madonna Addolorata ci parla di un dolore muto, lacerante, questo fatto risuona con un’eco ancora più cupa. Non ci sono parole giuste.

C’è solo il silenzio di chi osserva l’ingiustizia e ne resta ferito – continua il primo cittadino – Bitonto oggi è ferita. E piange in silenzio con Mariotto, con chi ha conosciuto questa donna, con chi ne sentirà l’assenza".