Uccide la moglie e si costituisce a Rimini: il delitto in casa dove c’erano i nipotini della coppia

A cura di Susanna Picone

Femminicidio a Rimini. Un uomo di 62 anni ieri sera, venerdì 22 aprile, ha ucciso la moglie dopo una lite. È successo a Viserba di Rimini. Secondo una prima ricostruzione, nella casa in cui si è consumato il delitto c'erano i nipotini della coppia. I bambini, in quel momento in un'altra stanza, non avrebbero fortunatamente assistito alla tragedia. L'uomo si è costituito spontaneamente in Questura dopo il fatto. Marito e moglie, sposati da tempo, hanno insieme tre figli maggiorenni. Il delitto di ieri sera sarebbe avvenuto al termine di un litigio: i due, a quanto pare, discutevano spesso a causa della gelosia dell'uomo che era convinto dei tradimenti della compagna. A un certo punto l'uomo avrebbe impugnato un coltello a serramanico e l'avrebbe colpita diverse volte fino a ucciderla. Fatale una coltellata alla gola. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. I dettagli della vicenda saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 13 nella Sala stampa della Questura di Rimini, in piazzale Bornaccini 1. Parteciperà il Procuratore della Repubblica di Rimini.

Articolo in aggiornamento