Uccide il nonno e pubblica il video della violenza su Whatsapp: nipote 15enne andrà a processo L’adolescente, con problemi psichici, sarà processato il 25 gennaio del 2023 dinanzi al Tribunale per i Minori di L’Aquila. Lo scorso 6 lugli a Bucchianico, in Abruzzo, uccise il nonno 78enne.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà processato il 15enne di Bucchianico, in provincia di Chieti, che lo scorso luglio ha ucciso il nonno di 78 anni, Guido Rodolfo Sulpizio,con calci e pugni, filmando la violenza con il telefonino e pubblicando poi il video su Whatsapp.

Il gip del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, Cristina Tettamanti, ha infatti accolto la richiesta di immediato, cioè il rito che permette di saltare l'udienza preliminare, presentata dal pm Lorenzo Maria Destro, ed ha fissato il processo per il 25 gennaio 2023 davanti al Tribunale per i Minori.

Il ragazzino abruzzese, che soffre di problemi psichici, deve rispondere di omicidio volontario con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un ascendente e per futili motivi. I fatti sono avvenuti lo scorso luglio: ha colpito il nonno materno, suo affidatario, mentre era ormai inerme, a terra, con pugni, calci, sedie e un aspirapolvere e saltandogli addosso con i piedi; il giovane aveva anche ripreso con lo smartphone alcune scene dell’aggressione.

Guido Rodolfo Sulpizio è morto la notte seguente, il 9 luglio, all’ospedale di Pescara dove era giunto in condizioni disperate a causa delle numerose ferite

Il 15enne difeso dall’avvocato Roberto Di Loreto, era stato arrestato dai carabinieri e successivamente raggiunto da ordinanza di custodia cautelare e si trova nell’istituto penitenziario di Casal del Marmo a Roma. Il ragazzo viveva da anni con i nonni materni e veniva seguito dai servizi sociali. Pare che ad innescare la furiosa aggressione fosse stato un rimprovero del familiare: "Stai troppo tempo al telefonino".