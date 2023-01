Ubriaco guida contromano e semina il panico sull’A1, polizia lo intercetta ed evita tragedia L’automobilista bloccato in tempo dagli agenti della Polizia Stradale di Firenze sul tratto dell’autostrada del Sole, tra i caselli di Impruneta e Scandicci. Aveva tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito.

Dramma sfiorato la mattina di Capodanno sulla Autostrada A1 dove un automobilista è stato fermato mentre guidava contromano. Fortunatamente, lo hanno fermato prima che potesse provocare un incidente.

Alla guida dell'auto contromano c’era un cittadino di origini peruviane di 33 anni, che era entrato in autostrada dal casello di Impruneta procedendo verso Nord, percorrendo però la carreggiata riservata al traffico diretto a Sud.

Il Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze ha iniziato a ricevere intorno alle 7 le prime segnalazioni dell’auto contromano sul tratto dell'autostrada del Sole, tra i caselli di Impruneta e Scandicci. Quindi le pattuglie della Polizia Stradale di Firenze Nord si sono messe sulle tracce del mezzo, attuando tutte le adeguate procedure d’emergenza.

Innanzitutto hanno messo in sicurezza il traffico diretto a Sud e dopo non molto hanno intercettato, vicino al casello di Scandicci, l’auto ricercata. E così gli agenti hanno messo rapidamente fine a una potenziale situazione di pericolo per tutti gli automobilisti in viaggio la mattina di Capodanno su quel tratto autostradale.

L’automobilista, sottoposto ad alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e alle multe del caso, per il 33enne è immediatamente scattato anche il ritiro della patente e il sequestro dell’autovettura.

Un altro episodio di potenziale pericolo si è verificato, sempre la notte di Capodanno, lungo un'autostrada in Germania. In questo caso la polizia ha dovuto svegliare un automobilista che aveva parcheggiato il proprio mezzo nella corsia centrale mettendosi a dormire. “È stato per pura fortuna che non ci siano stati incidenti", ha detto un funzionario descrivendo la scena. L’episodio lungo la A2 nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nei pressi di Bielefeld.