Ubriaco al volante con patente sospesa fugge all'alt della polizia, 2mila euro di multa L'uomo alla guida, un cinquantenne piemontese, dovrà pagare una salatissima multa e affrontare anche un procedimento penale per essersi sottratto al controllo etilometrico.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una serata movimentata ha tenuto impegnati gli agenti della Polizia Stradale di Verbania durante un servizio di vigilanza stradale nella giornata di domenica scorsa. Protagonista dell’episodio, un cinquantenne del posto che ha tentato di sfuggire a un controllo, scatenando un breve ma intenso inseguimento nel centro abitato di Casale Corte Cerro.

La vicenda ha avuto inizio quando gli agenti hanno intimato l’alt a un’auto sospetta. Dopo un iniziale rallentamento, il conducente ha improvvisamente dato gas, cercando di eludere il controllo. La situazione si è rapidamente trasformata in un inseguimento, conclusosi nei pressi del garage dell’uomo, a Omegna.

Una volta fermato, il conducente è sceso dalla macchina barcollando, mostrando chiari segni di ebbrezza. Alla richiesta degli agenti di esibire la patente, l’uomo ha dichiarato di non averla con sé, rifiutandosi inoltre di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico.

Le indagini successive hanno rivelato un quadro ancor peggiore: la patente del cinquantenne era già stata sospesa pochi giorni prima per un precedente caso di guida in stato di ebbrezza. Oltre alla contestazione per guida con patente sospesa – che comporterà la revoca definitiva del documento e una sanzione di circa 2.000 euro – l’uomo dovrà affrontare anche un procedimento penale per essersi sottratto al controllo etilometrico.