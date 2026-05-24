Forte dei Marmi, la avvicina mentre è al bar e le strappa il Rolex da 50mila euro, poi fugge: bloccato sulla A1

Ha avvicinato una 47enne lituana mentre era in un locale di Forte dei Marmi insieme al figlio di 7 anni, poi le ha strappato l’orologio dal polso ed è fuggito. Il ladro è stato individuato qualche ora dopo sulla A1 a bordo di una vettura con altri due complici. In auto è stato ritrovato anche il Rolex da 50mila euro.

Le ha strappato un Rolex da 50mila euro mentre faceva aperitivo con il figlio di 7 anni nel centro di Forte dei Marmi, poi è fuggito. La vittima dello scippo è stata presa per un braccio e gettata sulla sedia mentre urlava per chiedere aiuto, ma il ladro è riuscito comunque a dileguarsi con il bottino da 50mila euro. Alla fine però, l'uomo è stato bloccato dagli agenti della squadra anticrimine insieme ad altri due complici mentre era in fuga sull'A1, all'altezza di Roma Nord. Anche il bottino è stato recuperato e restituito alla 47enne Viktorija Denisenko, 47 anni.

La donna era al tavolo di un locale con il marito, il figlio di 7 anni e un'amica, quando è stata avvicinata da un giovane che indossava una maglietta hawaiana. L'uomo ha allungato le mani rapidamente, afferrandole il braccio e strappandole l'orologio. Il cinturino si è spezzato durante lo scippo e la 47enne lituana è caduta dalla sedia, riportando lesioni al polso successivamente refertate. Subito dopo il colpo, il giovane si è allontanato di corsa dal locale raggiungendo uno scooter guidato da un complice.

Le volanti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi sono intervenute subito e hanno avviato le ricerche del rapinatore e del mezzo usato per la fuga. Dopo aver ricostruito con precisione la dinamica dei fatti e aver individuato anche l'auto dove i due malviventi sono saliti dopo la fuga per imboccare la A1, le forze dell'ordine hanno diramato una dettagliata nota di ricerca a livello nazionale e il veicolo è stato in breve individuato in autostrada.

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La svolta è arrivata in serata, intorno alle 19, quando la vettura è stata intercettata in direzione Napoli. Il veicolo è stato fermato tra le uscite di Orte e Roma Nord. I tre malviventi a bordo della vettura avevano precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Sono stati trovati anche gli indumenti usati per la rapina e il rolex Daytona sottratto alla vittima.

La donna ha collaborato attivamente con gli inquirenti, effettuando il riconoscimento fotografico del presunto autore della rapina.