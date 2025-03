video suggerito

Tutti vogliono la guida turistica in Italia: bando abilitazione chiude con 30mila candidature Chiusa la procedura per l’esame di abilitazione. Lazio, Campania e Sicilia le Regioni con più domande di adesione. L’obiettivo è valorizzare la professione di guida turistica e assicurare standard di qualità elevati per tutti i professionisti del settore. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il bando per l’esame di abilitazione alla professione di guida turistica ha ricevuto un totale di 29.228 candidature: un vero e proprio boom dunque. Tra le regioni con il numero più alto di adesioni troviamo Lazio, Campania e Sicilia, con rispettivamente 6.058, 5.055 e 2.618 domande.

Il concorso si inserisce all’interno di una riforma tanto attesa, che mira a garantire una selezione basata sul merito. Le candidature provengono da diverse regioni italiane, comprese quelle con una forte tradizione turistica, come la Lombardia, la Puglia e l’Emilia-Romagna.

L’interesse suscitato dimostra il desiderio di molte persone di intraprendere questa carriera, che offre opportunità di crescita professionale e di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Paese. Il nuovo iter concorsuale è concepito per valorizzare le capacità individuali, selezionando i candidati in base al merito. L’obiettivo è garantire elevati standard di preparazione e professionalità per le future guide turistiche, assicurando che solo i migliori, con competenze solide e adeguate, accedano alla professione.

L’elenco completo delle candidature suddiviso per regioni evidenzia l’ampio respiro del concorso, che coinvolge non solo le grandi città turistiche, ma anche realtà meno conosciute:

Lazio – 6058

Campania – 5055

Sicilia – 2618

Lombardia – 2605

Veneto – 1945

Puglia – 1911

Toscana – 1458

Emilia-Romagna – 1141

Piemonte – 1134

Sardegna – 849

Calabria – 724

Liguria – 597

Abruzzo – 567

Marche- 543

Umbria – 510

Basilicata – 437

Friuli-Venezia Giulia – 385

Altro (paesi UE e non UE) – 339

Trentino-Alto Adige – 166

Molise – 142

Valle d’Aosta – 44

TOTALE29228