Tutti i focolai Covid nei luoghi di villeggiatura, Regione per Regione In un clima di insicurezza rispetto ai viaggi all’estero, con sempre più Paesi che reintroducono restrizioni e misure anti-contagio, molti stanno decidendo di restare in Italia per le ferie. Ma anche nel nostro Paese sono emersi diversi focolai nei luoghi di villeggiatura: dalla Sardegna alla Sicilia, ma anche in Puglia e nella capitale, ecco tutti i cluster emersi nel nostro Paese.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo poche settimane dall'avvio della stagione turistica, tornano a crescere le preoccupazioni (ma anche gli inconvenienti) per quanto riguarda i viaggi all'estero. Sono molti ormai i cittadini che sono rimasti bloccati in quarantena in un altro Paese mentre si trovavano in ferie: si tratta specialmente di ragazzi e ragazze giovani, fermi in Spagna, a Malta e a Dubai. In questo clima di insicurezza rispetto ai viaggi all'estero, con sempre più Paesi che reintroducono restrizioni e misure anti-contagio, molti stanno decidendo di restare in Italia per le ferie. Ma anche nel nostro Paese sono emersi diversi focolai nei luoghi di villeggiatura.

Ad esempio, nell'isola di Pantelleria sono stati registrati una ventina di nuovi contagi: si tratta per lo più di adolescenti, quasi tutti non ancora vaccinati. Il focolaio sarebbe scoppiato, a quanto avrebbero ricostruito le autorità sanitarie, in seguito a una festa privata. "Se i contagi dovessero dilagare il rischio di diventare zona rossa sarebbe alle porte con un danno gravissimo e conseguenze devastanti", ha commentato il sindaco Vincenzo Campo. Sempre nel Trapanese, in Sicilia, Gela è già entrata nella fascia di restrizioni più severe.

Alcune situazioni preoccupanti sono emerse anche a Riccione, dove un gruppo di giovani in vacanza è risultato positivo al coronavirus: le autorità sanitarie stanno cercando di ricostruire gli spostamenti e i locali che i ragazzi hanno visitato, ma si teme che il virus stia circolando. Un altro focolaio scoppiato sempre tra ragazzi in vacanza è stato registrato anche in Puglia: nel mirino delle autorità sanitarie specialmente Gallipoli e i luoghi della movida.

Anche nella capitale sono emersi una serie di contagi: a Ostia, ad esempio, una ventina di persone sono risultate positive dopo aver frequentato tutte lo stesso locale sulla spiaggia. Preoccupa anche la Sardegna, che presto potrebbe tornare in zona gialla, con conseguenze assolutamente negative per il turismo.