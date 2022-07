Turista straniera violentata durante la vacanza in Salento, arrestati due giovani italiani L’allarme è scattato nella notte tra domenica e lunedì quando la ragazza ha chiesto aiuto agli addetti dello stesso locale in cui aveva trascorso la serata a Gallipoli.

Terribile episodio nelle scorse ore in Salento dove una ragazza belga di 20 anni, in vacanza in Puglia, ha denunciato di essere stata violentata da due uomini appena incontrati in un locale del lungomare di Gallipoli, in Provincia di Lecce.

L'allarme è scattato nella notte tra domenica e lunedì 11 luglio quando la ragazza, sotto shock per l'accaduto, si è rivolta agli addetti dello stesso locale in cui aveva trascorso la serata, chiedendo aiuto e raccontando di aver subito un violenza sessuale da due sconosciuti.

Sono state immediatamente allertate forze dell'ordine e i soccorsi medici e la ragazza è stata così accompagnata al pronto soccorso del locale ospedale per le cure del caso.

In ospedale i sanitari le hanno riscontrato alcune contusioni a una gamba ed evidenti tracce di un rapporto sessuale ed è scattato il protocollo per i casi di violenza sessuale.

La ragazza ha ripetuto il suo racconto anche ai medici e ai carabinieri a cui era stata fatta la segnalazione.

La turista ventenne ha raccontato di essere stata avvicinata da due giovani sconosciuti nella stessa serata di ieri mentre tutti e tre si trovavano in un noto beach club sulla litoranea in area parco. Poco dopo però l’approccio e infine l'aggressione e la violenza sessuale.

La sua descrizione dettagliata dei fatti e dei due ragazzi e la collaborazione del locale, hanno permesso ai militari dell'arma di individuare e rintracciare in poco tempo i presunti responsabili.

Si tratta di due italiani di 21 e 27 anni originari della Toscana e anche loro in vacanza nel Salento. Sono stati arrestati con la pesantissima accusa di violenza sessuale.