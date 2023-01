Turista finlandese scomparso a Palermo, l’appello dei genitori: “Non abbiamo sue notizie da ottobre” Un ragazzo finlandese è scomparso dalla Sicilia, a Palermo, dove si era trasferito lo scorso autunno. Appello dei genitori del 29enne Tommy Hirvinen: “Aiutateci a ritrovare nostro figlio”.

A cura di Chiara Ammendola

Tommy Hirvinen

È dallo scorso ottobre che i suoi genitori non hanno più notizie. Poco dopo il suo trasferimento dalla Finlandia in Sicilia, a Palermo, per aprire un b&b, il 29enne Tommy Hirvinen è scomparso. Poche informazioni quelle che la sua famiglia da Helsinki è riuscita a reperire in questi mesi, tanto da decidere di affidarsi a un investigatore privato, ma al momento le sorte del giovane restano sconosciute.

Secondo quanto si apprende sembra che Tommy Hirvinen abbia lasciato la Finlandia lo scorso autunno decidendo di volare verso la Sicilia per aprire un bed & breakfast nel capoluogo siciliano. Dopo qualche giorno però i suoi famigliari avrebbero smesso di ricevere notizie da lui, a quel punto avrebbero iniziato a cercarlo ma senza successo, decidendo infine di rivolgersi alla polizia.

In questi mesi le indagini sarebbero andate avanti senza sosta ma al momento del 29enne finlandese sembra essersi persa ogni traccia. Le uniche e poche informazioni risalgono allo scorso ottobre quando è stato trasportato in ospedale dopo aver ricevuto delle percosse, forse in seguito a una lite. Chi ha avuto modo di incontrarlo in nosocomio ha riferito che era molto educato e aiutava i pazienti più anziani. Da allora il silenzio.

Il suo telefono risulta sempre irraggiungibile e si ipotizza che il giovane possa non essere pienamente lucido. A causa di una patologia di cui soffre e che tiene sotto controllo grazie ad alcuni farmaci, sarebbe finito varie volte ai pronto soccorso degli ospedali Villa Sofia e Ingrassia, dai quali sarebbe scappato rinunciando alle cure. A riferirlo è l'agenzia di investigazione Riccardo Calabrese alla quale si sono rivolti i famigliari per trovare il 29enne.

Tommy Hirvinen è alto un metro e 90, ha gli occhi castano scuri, i capelli castano chiari, una corporatura snella e parla l'inglese. Secondo quanto appreso durante le ricerche, avrebbe lavorato per un periodo in un ristorante di Mondello e si sarebbe fatto vedere in zona Vucciria e anche al Borgo Vecchio.