Turista aggredita a Venezia da borseggiatrice 14enne: colpita con un cellulare e ferita alla testa

Si è accorta che una borseggiatrice le aveva appena rubato il portafoglio e ha tentato di reagire. Ma la ragazza, di 14 anni, l’ha aggredita, colpendola con violenza in testa, usando un cellulare come arma. Il fatto è accaduto a Venezia. La 14enne è stata fermata insieme a una complice e denunciata a piede libero.

Immagine di repertorio.

Il fatto è accaduto a Venezia, in zona Santa Maria del Giglio, nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 agosto. Una giornata di vacanza che si è trasformata in un incubo per una turista americana di mezza età.

Secondo quanto è stato ricostruito dal quotidiano Il Gazzettino, la donna stava passeggiando per strada quando si è resa conto che una ragazzina, di appena 14 anni, si scoprirà in seguito, le aveva sfilato il portafoglio dalla tasca.

Al suo interno non c'erano solo i soldi ma anche il passaporto per fare rientro nel suo Paese. La turista ha quindi reagito. Per cercare di non farla scappare, per istinto, la trattenuta per i capelli, mentre altre persone presenti stavano allertando le forze dell'ordine.

Come hanno successivamente raccontato alcuni testimoni, appena ha visto avvicinarsi i poliziotti, la borseggiatrice ha preso il suo cellulare e ha iniziato a colpire ripetutamente la testa della turista che la stava trattenendo, usando il dispositivo come un'arma.

Uno dei colpi ha raggiunto la tempia della donna. Si è aperta una ferita che ha iniziato a sanguinare copiosamente. Sul posto sono dovuti intervenire i sanitari del 118 per prestarle assistenza.

Insieme alla 14enne c'era anche un'altra ragazza. Le due hanno inizialmente opposto resistenza ma la polizia locale è riuscita ugualmente a fermarle e a portarle in caserma, dove sono state denunciate a piede libero.

L’episodio accaduto a Santa Maria del Giglio è avvenuto a pochi giorni di distanza da altri due borseggi che si sono trasformati in aggressione.

Il primo in zona Santi Apostoli a opera di una banda, tre donne e quattro uomini, che ha cercato di rubare a una coppia di turisti. Alcuni camerieri e commercianti della zona si sono accorti di quanto stava accadendo e sono intervenuti.

Una delle ladre però ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino ed è riuscita a far scappare i suoi complici. Nel pomeriggio la scena si è ripetuta a San Maurizio.

Altro scontro, con pugni e schiaffi, tra una banda e alcuni cittadini. Anche in questo caso è stato spruzzato lo spray al peperoncino e i borseggiatori sono riusciti a scappare.