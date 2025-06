video suggerito

Tuffo fatale nel fiume Trebbia: muore operaio di 30 anni, si era tuffato per sfuggire al caldo La tragedia si è consumata sotto gli occhi attoniti di alcuni colleghi con cui l'uomo si era recato al fiume per cercare refrigerio al termine del turno di lavoro.

A cura di Davide Falcioni

Dramma sul fiume Trebbia, nella suggestiva località della Berlina, in provincia di Piacenza, dove nel pomeriggio di oggi un uomo di 30 anni, di origine tunisina, ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua senza più riemergere. La tragedia si è consumata sotto gli occhi attoniti di alcuni colleghi con cui l’uomo si era recato al fiume per cercare refrigerio al termine del turno di lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, residente in provincia di Rovigo e in Alta Valtrebbia per motivi lavorativi, si sarebbe immersa in un tratto del fiume particolarmente profondo, circa 3-4 metri, senza poi più riemergere. Gli amici, resisi conto dell’accaduto, hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto si è rapidamente attivata la macchina dei soccorsi: sono intervenuti i vigili del fuoco di Bobbio con un gommone, supportati dal Nucleo di Soccorso Fluviale giunto da Piacenza con attrezzatura subacquea. Presenti anche i carabinieri, il personale del 118 e l’elisoccorso decollato da Parma.

Dopo una breve ma intensa operazione di ricerca, il corpo del trentenne è stato individuato sul fondo del fiume e recuperato dai vigili del fuoco. Purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. Il medico del 118 a bordo dell’elicottero ha potuto solo constatarne il decesso.

Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso che potrebbe aver colpito l’uomo subito dopo il tuffo. La comunità locale e i colleghi, ancora sotto shock, hanno espresso cordoglio per la tragica perdita.