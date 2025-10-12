Trovato un piede umano sulla spiaggia di un albergo a 5 stelle a Ibiza: si indaga sull’identità della vittima

È stato trovato un piede umano sulle spiagge di un albergo di lusso a Ibiza. I resti umani sono stati trovati da un passante che stava portando fuori il suo cane.

Un piede umano è stato ritrovato in spiaggia a Ibiza da un uomo che stava portando a spasso il suo cane. L'arto era sepolto nella sabbia e il passante che lo ha rinvenuto ha allertato le forze dell'ordine. La Polizia Scientifica, una volta arrivata sul posto, ha transennato l'area per effettuare i rilievi. Sono stati raccolti campioni di DNA da confrontare con quelli di persone scomparse di recente.

La Polizia Nazionale non esclude che si possa trattare di un giovane migrante scomparso dopo il suo arrivo sulle isole Baleari. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane potrebbe essere deceduto durante il viaggio in mare.

Non è la prima volta che capita un episodio simile: lo scorso marzo, sulla spiaggia di Arenal de Palma, sono stati trovati resti con segni di una lunga permanenza in acqua. Il processo di identificazione, anche in questo caso, è risultato molto lungo.

Quest'anno le autorità hanno recuperato quasi 50 resti umani sulle spiagge delle Isole Baleari. Il più significativo è stato il ritrovamento di 5 cadaveri legati mani e piedi. La Polizia ha purtroppo confermato che quei corpi appartenevano a migranti morti durante la traversata e probabilmente sottoposti a torture durante il viaggio.

Per i 5 migranti è stato disposto il rito funebre aperto al pubblico. I cadaveri sono poi stati sepolti dopo essere stati sottoposti agli accertamenti investigativi con regolare sepoltura a seguito delle esequie.

Il piede umano ritrovato di recente in spiaggia sarà prossimamente sottoposto ad analisi da parte delle forze dell'ordine, che in queste ore stanno cercando di accertare l'identità della vittima. Un lavoro che si prospetta difficile anche a causa del prolungato periodo di tempo trascorso in acqua.

Dal piede saranno estratti campioni di Dna e saranno analizzato i tessuti.